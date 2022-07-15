27 автобусов на газомоторном топливе появятся в автопарке Братска. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В автопарке Братска появятся 40 новых троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На обновление экологически чистого транспорта направят 1,45 миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Претендовать на получение средств могут города, которые включены в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах, утвержденный заместителем председателя правительства России, - отметили в правительстве. - В Иркутской области в настоящее время один такой населенный пункт – Братск.

За время работы в рамках «Чистого воздуха» удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух более чем на 12 тысяч тонн. Поэтому Братск исключили из перечня городов с загрязненной атмосферой.

С 2023 еще семь городов Приангарья войдут в список участников. Это Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. В планах изменить к лучшему коммунальную инфраструктуру и экологическую модернизацию заводов. В городах также купят экотранспорт.

В общей сложности количество участников-городов проекта в стране сейчас достигло 12.

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