Клубничный фестиваль начался в Байкальске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четырнадцатый байкальский клубничный фестиваль проходит в Байкальске. 15 и 16 июня мероприятие пройдет на главной площади города. В пятницу можно будет попасть на ярмарку выходного дня «Клубничный рай». Также пройдет выставка кондитерских изделий «Клубничный пир на весь мир» и массовый забег и велоквест «Ягодные покатушки».

- Ближе к вечеру пройдет концерт и детский показ мод вместе с праздничным фейерверком, - сообщают организаторы

В субботу фестиваль начнется с детской программы творческой группы «Рубаноид». А потом гостям праздника можно приобщиться к русской традиционной культуре на фольклорном празднике русского самовара. Люди смогут продегустировать чай, заваренный на травах Байкала и поучаствовать в клубничной лотерее. Вечером всех накормят клубничным пирогом вместе с последующими выступлениями шоу – группы «Мимино» из Иркутска, ансамбля «Красная горка» и творческих коллективов Слюдянки. Завершится фестиваль запуском клубничного фейерверка.