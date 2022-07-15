Сквер Волконского благоустроят в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске начали приводить в порядок сквер Волконского. Здесь поставят фонари, сделают тропинки, установят бордюры. В данный момент подготавливают основание под тротуарную плитку. В сквере поставят скамейки и урны. Также посадят лиственницы, калину, сирень и кизильник обыкновенный. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Рядом со сквером расположены Спасо-Преображенская церковь, дом-музей Волконских и «Театр Пилигримов», - уточнила заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Алена Шубина. - Это место со своей историей, оно всегда притягивало иркутян и гостей города. Наша задача – в границах исторических зданий создать современное и комфортное пространство для отдыха.

Подрядная организация сделала уже 40% от общего объема работ. Обновленный сквер будет радовать иркутян уже к сентябрю.

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