Арт - объект «Лампочка» появился в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске на пересечении улиц Академическая и Лермонтова появилась новая общественная площадка. В центре пространства разместили арт – объект «Лампочка».

– Идея создания такого объекта принадлежит горожанам, – сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Мы вместе разработали проект, и учли пожелания о наличии уникальной конструкции, информационных табличек, дополнительного озеленения. «Лампочка» станет визитной карточкой поселка Энергетиков – она символично отражает историю микрорайона, которая тесно связана со строительством Иркутской ГЭС.

Территорию вокруг сквера также благоустроили. Рабочие обустроили пешеходные дорожки, заменили бордюрный камень, установили ограждение и фонарные столбы, посеяли новый газон. Ночью сквер будет освещать красивая подсветка.

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