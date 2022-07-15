88-летнего высокого мужчину с костылем с синей накладкой разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 88-летнего Михаила Шитина. С заявлением о пропаже родственника обратились его близкие. Он исчез три дня назад, 12 июля. В тот день его видели на улице Партизанской. С тех пор о не ничего не было известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы: на вид около 80-85 лет, европейский тип лица, высокого роста, примерно 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие и седые, челюсти протезированы, нижние зубы отсутствуют, - рассказали в ведомстве. - Одежда не установлена.

Особая примета у мужчины в том, что он ходит с помощью алюминиевого костыля с синей накладкой. Отмечается, Михаил Шитин может находиться в хостелах города.

Всех, кто видел пропавшего, полиция просит обратиться в местных отдел.

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