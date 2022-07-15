Segezha Group поддерживает трудовые династии. Фото предоставлено компанией.

На предприятиях Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области: ООО «Тайрику-Игирма Групп», ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» и ООО «ТимберТранс» создано более 30 трудовых династий, стаж работы которых исчисляется не одним десятилетием. Практически все предприятия являются градообразующими, поэтому жители моногородов и лесных поселков охотно связывают c крупнейшей в России лесопромышленной компанией свою профессиональную жизнь, трудоустраиваются семьями.

Более 50 лет работают в речном флотилии Segezha Group представители семьи Бобровниковых. Глава семьи Бобровников Сергей Борисович — механик-сменный капитан т/х СК-2096 – работает в ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» с 1996 года. Любовь к речному флоту в семье передается из поколения в поколение. Сергей Бобровников был капитаном судна с 2007 по 2021 гг., затем перевелся на сменный график и передал штурвал сыну Дмитрию, который с 2012 года был рулевым мотористом, теперь вырос до капитана. С 2015 года на этом же судне в должности матроса работает жена Дмитрия - Дарья. Общий трудовой стаж семьи Поддубайских на предприятии ООО «Тайрику-Игирма Групп» составляет почти 70 лет - два поколения, шесть человек. Мужская половина семьи Милашевских традиционно работает водителями лесовозного транспорта – машин на вывозке заготовленного леса.

«Трудовые династии – это показатель стабильности работы предприятия и устойчивого развития бизнеса, престижа профессии и корпоративного духа. Как социально ответственное предприятие, мы постоянно повышаем уровень безопасности и охраны труда, предоставляем сотрудникам достойный социальный пакет, оказываем материальную поддержку семьям в разных жизненных ситуациях», - говорит генеральный директор ООО «Тайрику-Игирма Групп» Дмитрий Гупаленко.

В числе социальных гарантии: оплата льготного проезда сотруднику и членам его семьи при следовании в отпуск, такая льгота предоставляется один раз в два года, выплата материальной помощи при рождении ребенка и при регистрации брака, материальная поддержка семьи в трудных жизненных ситуациях. Сотрудники и члены их семей могут бесплатно посещать бассейн и спортивный зал. На предприятии проходят интересные спортивно-массовые и культурные мероприятия для детей сотрудников. В этом году дети сотрудников Иркутских активов Segezha Group впервые приняли участие в летней смене проекта «Профильные техноотряды» в оздоровительном центре «Орленок» на Черном море.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com