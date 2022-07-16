16 июля в Иркутске облачно, небольшой дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура до +21. Это прогноз Иркутского гидрометцентра на субботу, 16 июля. Выходя из дома на прогулку, зонтики и дождевики надо брать с собой. А поездки за город на отдых, заранее запланированные, лучше перенести - промокнете.

Может, в воскресенье, 17 июля, погода сделает передышку в осадках? Все-таки выходные! Вполне может быть! В Иркутске осадков пока, похоже, не ждут. Но в целом грибные, мелкие и теплые, дожди региону обеспечены.

- 17 июля переменная облачность, местами небольшие дожди, на северо-востоке региона и в Киренске кратковременные дожди, грозы, - уточняют синоптики.

А вот погоду днем в городе можно назвать даже жаркой - до +29. В области, там где дожди, будет прохладнее - до +20.