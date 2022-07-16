Еще 102 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 102 новых случая коронавируса подтверждено в Иркутской области. Всего с начала пандемии новым вирусом инфицировано 296 978 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

-Госпитализировано 5 заразившихся, - уточняют в оперштабе региона. - Всего на лечении в больницах находится 257 человек.

В целом на основании этой статистики можно точно сказать, что заболевшие переносят коронавирус в большинстве случаев легко - в круглосуточной помощи врачей нуждаются немногие. Выздоровело за минувшие сутки еще 68 пациентов. Умерших непосредственно от этого заболевания нет, хотя общее число жертв пандемии в регионе достигло 8695 жизней, а от сопутствующих заболеваний, осложненных инфекцией, за все время погибли 713 человек ( один из них - за истекшие сутки).

Медики призывают иркутян быть осторожнее, вовремя обращаться за медицинской помощью.