Режим ЧС регионального уровня ввели в Черемховском районе с 16 июля. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

13 июля в городе Иркутске погода была отличной - солнечно и жарко, до +28. Но Гидрометцентр сразу предупредил, что в регионе ожидаются дожди и грозы. Удар стихии пришелся на центр области. И больше всего пострадал Черемховский район, где к дождю добавился сильный ветер и град, которым побило посадки. Уже на следующий день в районе был объявлен режим ЧС. Сейчас принято решение объявить на этой территории режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Черемховском районе Иркутской области с 10:00 16 июля ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Указ подписал Губернатор Игорь Кобзев, - уточняют в пресс-службе. - Сильный ветер, дождь и град 13 июля привели к значительному ущербу: гибели сельскохозяйственных культур, нарушению жизнедеятельности населения.

Руководить восстановлением территории будет первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Сейчас в районе работает опергруппа, в которую вошли представители правительства области, власти района и надзорные органы. Ее задача - оценить ущерб и рассчитать, сколько и чего нужно для проведения восстановительных работ, какая помощь требуется жителям.

- По итогам работы оперативной группы в Черемховском районе решили ввести режим ЧС регионального уровня. Это необходимо, чтобы как можно оперативнее и эффективнее устранить последствия, - сказал Игорь Кобзев.

К вечеру 15 июля нарушеннное электроснабжение в районе полностью восстановлено. За два дня оперативно провели ремонт крыши Голуметской больницы, она готова к приему пациентов.

Ущерб значительный. В селе Голуметь в 150 усадьбах пострадали дома и урожай, в селе Саянское - в 36. Среди повреждений: сорванный шифер с крыш, выбитые оконные рамы, поваленные заборы и теплицы, погибший урожай. Кроме того, у трех фермеров побиты посадки на площади 4 тысячи гектаров. Общий ущерб- 60 миллионов рублей. И лишь одно хозяйство застраховало урожай и получит страховые выплаты.