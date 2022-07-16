Отключение света в Иркутске в понедельник, 18 июля: где ожидается

Отключение света в Иркутске 18 октября пройдет в части домов трех округов города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"18 июля в некоторых домах города Иркутск будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях". Это сообщение в официальном аккаунте Иркутскэнергосбыта в соцсетях. Надо признать - отключения энергетики проводят достаточно аккуратно, так, чтобы не затронуть интересы большинства горожан.

В этот раз работы запланированы на понедельник, 18 июля, в трех округах Иркутска - Ленинском, Октябрьском и Свердловском. Причем в Ленинском округе отключения света идут также и все выходные дни - разумеется, не массовые, в основном на Кировских улицах. Кроме того, отключения света в Иркутске 18 июля коснутся и ближайшего пригорода - поселка Маркова. Сообщаем для вас, где придется мириться с вынужденными неудобствами.

В Октябрьском округе отключение света захватит район улиц Пискунова, 30 Дивизии, Карла Либкнехта, а в Свердловском в основном коснется жителей ул. Мамина-Сибиряка .

Отключение света в Ленинском округе 17 июля.

Отключение света в Ленинском округе 17 июля

Отключение света в Ленинском округе 18 июля

Отключение света в Октябрьском округе 18 июля