Столб электропередач упал на школьницу в Тулуне. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне девятиклассница получила травмы - на нее упал столб электропередач. ЧП произошло днем 14 июля на перекрестке двух городских улиц. Подробности произошедшего рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что водитель тягача, не заметив провисающие над дорогой провода, зацепил их краем груза, - отмечают в ведомстве. - Это спровоцировало падение столба, к которому крепилась данная линия интернет кабеля, на школьницу.

16-летняя девушка в это время стояла на обочине и дожидалась, когда грузовик проедет. Она не ожидала ЧП и поэтому не успела отреагировать. С травмами на скорой ее доставили в больницу.

Как получилось, что грузовик задел провода? Два варианта - либо груз слишком высокий либо провода слишком низко. В ходе разбирательств выяснилось, что причина во втором. Теперь будет выясняться, кто в этом виноват.