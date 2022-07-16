С начала навигации в Иркутской области поймали 12 водителей маломерных судов в пьяном виде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области постоянно проводят рейды по проверкам катеров и их владельцев. Всего с с начала навигации за различные правонарушения были привлечены к ответственности 475 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Так, к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном без прав были привлечены к ответственности 57 судоводителей, - отмечают в ведомстве. - 46 протоколов было составлено за управление без необходимых документов.

Этим список нарушений не ограничивается. 296 капитанов нарушили правила безопасности при перевозке пассажиров. Тут, как правило, речь идет об отсутствии на каждом спасательных жилетов. Относиться к этому легкомысленно не стоит - случись что, вопрос выживания.

Отдельная "статья" - неподчинение инспектору, за это привлекли 13 человек, за попытку стать за штурвал в пьяном виде -12.