Жара до +27 градусов ожидается в Иркутске 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что погода в Иркутске 17 июля будет отличным для выходного дня. Сегодня точно можно отправляться на пикники и прогулки, ведь день, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, пройдет преимущественно без осадков.

- Погода в Иркутске 17 июля: в городе переменная облачность, дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется до +25…+27.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 июля принесет кратковременные дожди, сильные осадки в северо-восточных районах, в отдельных территориях возможны грозы. Ветер в Приангарье «гуляет» с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +23…+28. Если небо закроют облака, похолодает до +13…+18.

Специалисты напоминают, что в лесах западных и северных районов региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08