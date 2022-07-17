Мошенники обманули двух братчанок с помощью объявления о продаже садовых качелей Фото: Архив "КП"

«Клюнули» на 50% скидку и бесплатную доставку. Именно таким предложением заманили мошенники двух женщин из Братска. Объявление о продаже товара с «выгодной» стоимостью сибирячки увидели на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После размещения заявки на сайте с ними связывалась представитель онлайн-площадки, - говорят полицейские. - Продавец просила оплатить полную стоимость товара и обещала отправить заказ на следующий день.

Но спустя сутки, когда братчанки хотели уточнить трек-номер посылки, менеджер магазина уже была недоступна. Поняв, что совершили ошибку и потратили почти половину своих зарплат, работницы одного из крупных предприятий Братска, пошли в отделение. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование идет, «продавцов» садовых качелей уже ищут.

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