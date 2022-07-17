Лес тушат в Катангском районе Иркутской области 17 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье, по данным на утро 17 июля, действующим остается один лесной пожар площадью 4 гектара. Это возгорание обнаружили в субботу на севере региона благодаря космическому мониторингу. Находится оно в 43 километрах от села Хамакар. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На тушение направлено 40 пожарных-десантников, – говорит министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Также еще два пожара в Катангском районе перешли на сегодняшний день полностью локализованными. Площадь этих очагов 287 гектаров. Локализовано также возгорание в Чунском районе, там 3.5 гектара не покрытых лесов земель и полгектара деревьев.

- В тушении лесных пожаров 16числа было задействовано 257 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, а также 11 единиц наземной техники, - говорят в региональном правительстве.

Продолжается ежедневный авиамониторинг лесов. Авиация также применяется для своевременной доставки пожарных к местам возгораний. Накануне воздушные судна отлетали 14 часов.

Напоминаем, что в северных районах Приангарья особый противопожарный режим в лесах продлен до 15 августа.