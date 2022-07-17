У 42 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Приангарье зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусом: 42 из них приходится на Иркутск, остальные полсотни на остальные районы региона. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В больницах число пациентов за сутки увеличилось на 12, сейчас в ковидных госпиталях лечат 269 человек, - говорят специалисты. – Скончавшихся от COVID-19 за последние 24 часа нет, умер один заболевший с диагнозом коронавирус, но причина его смерти связана с другими болезнями.

По данным на 17 июля общее число подцепивших COVID-19 в Иркутской области достигло 297 070. Радует, что большинство из них - 292 805 (+60 за минувшие сутки) – с болезнью уже справились.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 17 июля

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 17 июля. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области

Читайте также:

79 миллионов за 4 комнаты, хамам и дизайнерский ремонт: показали топ-7 самых дорогих квартир Иркутска. На продажу в Иркутске выставлены семь квартир ценой более 50 миллионов каждая (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08