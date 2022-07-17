Мотоциклист погиб, врезавшись в кучу гравия в Иркутской области

Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Иркутской области за сутки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье за минувшие сутки произошло два ДТП с участием мотоциклистов. Одно из них оказалось смертельным. В Нижнеудинском районе 41-летний водитель за рулем «ИЖ Юпитер 5» врезался в кучу гравия, он умер до приезда медиков. С ним ехала 31-летняя женщина, ее увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водитель и пассажирка были без мотошлемов и защитной экипировки, - отметили полицейские. – Второе ДТП зарегистрировано в Ангарске. Там произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилем.

По предварительным данным, в этой автоаварии виновен водитель легковушки. Он, двигаясь по улице Космонавтов, при развороте в районе 22 микрорайона, не уступил дорогу мотоциклу на «Yamaha». На двухколесном ехали 19-летний парень и 15-летняя пассажирка. Оба они получили травмы, но от серьезных последствий их уберегли мотошлемы.

ЦИФРЫ

98 ДТП с участием мототехники произошло в Приангарье с начала 2022 года;

9 человек погибли в этих ДТП;

100 получили травмы.