Подозреваемого в нескольких кражах и грабежах разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Личность установить удалось, а вот где найти 27-летнего подозреваемого в кражах и грабежах в Иркутске, пока неизвестно, так как он не работает и не имеет постоянно места жительства. Поэтому полицейские обращаются к жителям областного центра с просьбой помочь найти разыскиваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На вид мужчине 28-30 лет, он высокого роста и среднего телосложения, - говорят в региональном МВД. - Его присутствие, а в некоторых случаях и факты совершения краж зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Известно, что ранее сибиряк уже был судим также за совершение имущественных преступлений. Напомним, что в Иркутске сейчас также разыскивают пропавшего без вести 88-летнего пенсионера с алюминиевым костылем. Последний раз его видели 12 июля на улице Партизанская.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если знаете, где может находиться подозреваемый в кражах

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