Полмиллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Усть-Илимска Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пенсионерка в Усть-Илимске ранее слышала о телефонных мошенниках, представляющихся работниками банка, но не думала, что подобные аферы могут коснуться ее лично. Когда ей позвонила якобы сотрудница банка и рассказала о том, что на ее имя собираются оформить кредит, сибирячка испугалась и дальше следовала всем указаниям звонившей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Звонила пострадавшей не только девушка, вторым собеседником в этом разговоре стал якобы работник службы безопасности, - говорят в полиции. - Мужчина подтвердил описанные его коллегой события, отметив, что в целях сохранности денежных средств клиентки финансовая организация уже заблокировала ее счета и карты.

Лжебанкир настойчиво порекомендовал перевести все деньги на резервный счет, чтобы сохранить финансы. А на счету 69-летняя усть-илимчанки в тот момент было больше полумиллиона рублей.

- Без каких-либо сомнений она пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и перечислила их по указанным реквизитам, - отмечают полицейские.

Когда пенсионерка поняла, что попалась на уловки мошенников, было уже поздно. Женщина отправилась в отделение. Возбуждено уголовное дело.