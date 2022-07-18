Экономим деньги с кешбэком от "Слаты"

"Слата" запустила в Иркутской области программу по ежедневному начислению кешбэка. Фото: ООО "Маяк".
Покупки в "Слате" стали еще выгоднее. В сети супермаркетов стартовала программа по ежедневному начислению кешбэка. Теперь на "ФрешКарту" можно вернуть от 20% до 50% стоимости товара.
С марта число привычных скидок и акций в "Слате", как и у всех ритейлеров, вынужденно сократилось. В связи с этим торговая сеть стала вводить акции с кешбэком.
- Продукты - основная часть расходов каждого, и получать кешбэк, совершая каждый день привычные покупки, - это отличная возможность экономить, - отметила руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.
Кешбэк будет вводиться по календарю на разные полюбившиеся покупателям категории продуктов. Например, сегодня действует кешбэк 25% на все колбасные изделия.
Кроме того, в девяти супермаркетах «Слата», которые находятся на основных магистралях и где обычно делают большие покупки перед поездкой на дачу и на природу, ввели моментальный возврат 20%.
КОНКРЕТНО
С 15 июля по 31 августа при покупке от 4000 рублей 20% возвращаются бонусами на «ФрешКарту».
Адреса участников акции:
Иркутск, ул. Ржанова, 164
бул. Рябикова, 20б
ул. Рабочего Штаба, 12
ул. Рабочего Штаба, 46
ул. Рабочего Штаба, 78
11-й км Байкальского тракта, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14, ТЦ «Байкал»
12-й км Байкальского тракта, ТРЦ «Новая дача»
Шелехов, Култукский тракт, 21а
Хомутово, ул. Колхозная, 135
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