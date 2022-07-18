Экономим деньги с кешбэком от "Слаты"

"Слата" запустила в Иркутской области программу по ежедневному начислению кешбэка. Фото: ООО "Маяк".

Покупки в "Слате" стали еще выгоднее. В сети супермаркетов стартовала программа по ежедневному начислению кешбэка. Теперь на "ФрешКарту" можно вернуть от 20% до 50% стоимости товара.

С марта число привычных скидок и акций в "Слате", как и у всех ритейлеров, вынужденно сократилось. В связи с этим торговая сеть стала вводить акции с кешбэком.

- Продукты - основная часть расходов каждого, и получать кешбэк, совершая каждый день привычные покупки, - это отличная возможность экономить, - отметила руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.

Кешбэк будет вводиться по календарю на разные полюбившиеся покупателям категории продуктов. Например, сегодня действует кешбэк 25% на все колбасные изделия.

Кроме того, в девяти супермаркетах «Слата», которые находятся на основных магистралях и где обычно делают большие покупки перед поездкой на дачу и на природу, ввели моментальный возврат 20%.

КОНКРЕТНО

С 15 июля по 31 августа при покупке от 4000 рублей 20% возвращаются бонусами на «ФрешКарту».

Адреса участников акции:

Иркутск, ул. Ржанова, 164

бул. Рябикова, 20б

ул. Рабочего Штаба, 12

ул. Рабочего Штаба, 46

ул. Рабочего Штаба, 78

11-й км Байкальского тракта, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14, ТЦ «Байкал»

12-й км Байкальского тракта, ТРЦ «Новая дача»

Шелехов, Култукский тракт, 21а

Хомутово, ул. Колхозная, 135

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