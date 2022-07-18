15-летний мотоциклист погиб после столкновения с другим мотоциклом в Нукутском районе
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Нукутском районе накануне произошла страшная авария, в которой погиб 15-летний подросток. Вечером он ехал на мотоцикле IRBIS по трассе Залари-Жигалово-Хареты-Большебаяновское. В какой-то момент он врезался в другой мотоцикл Racer, за рулем которого сидел 14-летний школьник. Оба ребенка были водительских прав. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- 15-летний подросток погиб на месте, - рассказали в ведомстве. - Второй участник аварии – в больнице. Причины и обстоятельства выясняются.
Районная прокуратура начала проводить проверку.
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