Роспотребнадзор: река Витим в Бодайбинском районе признана опасной для купания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор по Иркутской области проверил 62 точки в водоемах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. В одном месте были найдены нарушения. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- По результатам исследований на 18 июля установлено несоответствие качества воды второй категории по микробиологическим показателям на реке Витим «Наташкина поляна» в Бодайбинском районе, - рассказали в ведомстве.

Купаться в этом месте опасно для здоровья. В Иркутской области в 2022 году санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии рек и озер санитарным условиям не выдавались. Отмечается, что без такого заключения купаться не стоит. Наблюдения и исследования проб воды в области продолжается.

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