Наркокурьер пытался доставить зелье в исправительную колонию Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях в исправительной колонии № 6 г. Иркутска сотрудники задержали мужчину со свертком. Он пытался пронести запрещенное вещество в колонию. Наркокурьера передали сотрудникам полиции.

- 27 – летний житель Усть-Кута был замечен оперативниками колонии во время попытки перебросить посылку через ограждение, - сообщает служба управления исполнения наказаний. - Преступника задержали еще до приезда полиции. В ходе обыска сотрудниками полиции в кармане куртки был обнаружен сверток, обмотанный скотчем.

В результате экспертизы было выяснено, что в свертке находилось зелье массой 4 грамма. В отношении преступника следствие возбудит уголовное дело.

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