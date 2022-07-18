Незаконно установленные киоски снесут по решению администрации Иркутска

Незаконно установленные киоски снесет администрация Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска приняла решение сносить незаконно установленные киоски. Точки по продаже мороженого и напитков были установлены самовольно на островах Конный и Юность, а так же на площади Труда и бульваре Гагарина. Киоски поставили еще весной и летом. Согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы Иркутской области, их должны снести.

– Правовых оснований для установки нет. Это сделано владельцем самовольно, – поясняют в пресс – службе администрации Иркутска. - Размещение таких объектов возможно исключительно при наличии места размещения в утвержденной схеме, на которую нанесены все киоски, павильоны, остановочно-торговые комплексы города, а также при наличии договора, для заключения которого предпринимателю необходимо сначала принять участие в торгах.

Незаконно поставленные киоски принадлежат нескольким фирмам.

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