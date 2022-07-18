Иркутская область планирует расширять взаимодействие с Улан-Батором. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Приангарье продолжает укреплять взаимодействие с Монголией. Перспективы совместной работы глава региона Игорь Кобзев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Монголии Искандером Азизовым.

- Двусторонние связи Иркутской области и Монголии имеют давнюю историю добрососедских отношений и в последнее время развиваются достаточно динамично, - отметил Игорь Кобзев.

Так, Приангарье - один из ведущих поставщиков топливно-энергетических ресурсов в Монголию. Также наш регион экспортирует туда продовольственные товары, изделия машиностроения, минеральную продукцию, продукцию химической промышленности, а из Монголии мы получаем плавиковый шпат, необходимый для строительства.

Губернатор подчеркнул, что правительство области заинтересовано наращивать взаимную торговлю. Так, сейчас решается вопрос о том, чтобы открыть совместное производство изделий из кашемира.

Искандер Азизов заверил, что монгольская сторона тоже готова расширять экспорт в Россию, поставлять мясо, сырье, шерстяные и кашемировые вещи, кожу и изделия из нее.

Помимо этого, можно усилять взаимодействие в сфере образования: в иркутских вузах учится свыше 200 студентов из Монголии, их может быть в три раза больше.

Также есть перспективы для развития туризма, например, по маршруту Байкал - Хубсугул и дальше в Китай.