Водитель Toyota Chaser пострадал в ДТП с водовозом и грузовиком в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

18 июля утром в Иркутске на улице Ширямова произошло ДТП. В нем иномарка Toyota Chaser столкнулась с водовозом. От легковушки осталась только груда металла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно, сегодня около 10 часов утра, 30-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с машиной Daewoo Novus и водовозом, - рассказали в ведомстве. - Медики увезли в больницу водителя иномарки с места аварии.

Легковушка не была зарегистрирована по всем правилам в подразделении ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутская область планирует расширять взаимодействие с Улан-Батором.(подробности)

Незаконно установленные киоски снесет администрация Иркутска. Точки по продаже мороженого и напитков были установлены самовольно на островах Конный и Юность, а так же на площади Труда и бульваре Гагарина.(подробности)