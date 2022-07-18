Segezha Group победила в двух номинациях Премии РАСО. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») победила в двух номинациях ежегодной Премии Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО): «Выход на сцену» - за успешный выход на IPO и «Для первого лица» - за построение репутации главы компании и уникального бренда.

60 экспертов, членов жюри, отметили яркую коммуникационную стратегию компании при решении сложной бизнес-задачи подготовки к IPO и результативную работу PR-команды по формированию в публичном пространстве деловой репутации президента Segezha Group Михаила Шамолина.

15 июля в ходе конференции «Стратегический репутационный менеджмент: опыт лидеров» Segezha Group награждена символом Премии - наградой в формате NFT. Это первые персонализированные цифровые арт-объекты в истории отраслевых премий - уникальный цифровой сертификат на блокчейн-платформе Waves Enterprise, символ с 3D-изображением ленты Мёбиуса.

«Верная коммуникационная стратегия, системная работа в российских и зарубежных СМИ, открытость и сильная отраслевая экспертиза, а также приверженность принципам устойчивого развития и экологии помогли нам укрепить доверие к бренду и повысить капитализацию компании. Статус меда-лидера в своем секторе - это большая ответственность и серьёзное конкурентное преимущество. Благодарим жюри за высокую оценку нашей работы», - отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

Премия - ежегодный проект РАСО, который нацелен на признание результатов российских компаний в области репутационного менеджмента. Награды вручаются в 7 номинациях: «Идеальный шторм», «Разрыв шаблона», «Красота игры», «Переход на зеленый», «Социализация бизнеса», «Выход на сцену», «Для первого лица». В 2022 году экспертами были номинированы масштабные проекты более чем 90 компаний России. Все лидерские кейсы и лучшие практики в области коммуникаций Премии РАСО-2022 будут представлены в ежегодном докладе Экспертного совета.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com