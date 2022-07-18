Мужчина из Бодайбо застрелил в голову своего брата, вступаясь за жену Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бодайбо 17 июля поступило сообщение об убийстве 32-летнего мужчины. На место происшествия сразу же выехали оперативники и следователи, которые выяснили, что к преступлению причастен родственник убитого. На 36-летнего подозреваемого завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В этот день две семейные пары распивали спиртные напитки, - рассказали в ведомстве. - В ходе застолья между женщиной и мужчиной завязался конфликт, чтобы его остановить, супруг женщины взялся за ружье и выстрелил в голову обидчика. В результате потерпевший умер. Кроме того, от преступных действий подозреваемого пострадала супруга потерпевшего.

Оказалось, что подозреваемый был двоюродным братом погибшего. Преступник был задержан по горячим следам. Сейчас решается вопрос об заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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