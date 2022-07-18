Полицейские провели рейды на дрифт - площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане жаловались на шум, который устраивают дрифтеры во время ночных гонок по выходным. Экипажи ДПС выехали на дрифт – площадки острова Конный и парковку под Глазковским мостом. В пятницу на одной из этих территорий сотрудники обнаружили несколько групп молодежи, которые громко включали ночью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Сотрудники ДПС объяснили, что за нарушение тишины в ночное время полагается штраф, - сообщают в пресс – служба. - Помимо этого выяснялось, что у одного из водителей отсутствовали права. За это ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, а его машина будет помещена на штрафную автостоянку.

Были и другие нарушения. На следующий день рейдов на районах обнаружили несколько авто, из которых доносилась громкая музыка. После беседы с сотрудниками, дрифтеры разъехались. Полиция и дальше намерена проводить подобные проверки.

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