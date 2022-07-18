Житель Бурятии расстрелял односельчанина и его сына из охотничьего ружья. Фото: СУ СК России по Бурятии

Трагедия произошла вечером, 17 июля в бурятском селе Джида. В дом 61-летнего местного жителя пришел сельчанин. Неизвестно, что произошло между мужчинами, но гость достал охотничий обрез и выстрелил хозяину дома в живот. Истекая кровью, раненный позвонил сыну, который жил на соседней улице, и попросил у него помощи. Тот примчался к отцу, но на пороге его ждал вооруженный гость, который выстрелил ему в шею и скрылся.

- В ночь на 18 июля хозяин дома скончался от полученных ран в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Его 39-летнему сыну оказывают помощь врачи. Что касается стрелявшего мужчины, то его задержали. Им оказался 64-летний ранее судимый местный житель. У него найден тот самый охотничий обрез.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство». Мотив расправы пока неизвестен. Решается вопрос о заключении его под стражу.