Женщину, укравшую забытый на скамейке телефон, разыскивают в Иркутске

Посещение медико-санитарной части на улице Можайского, закончилось потерей телефона для жительницы Иркутска. Смартфон она забыла на лавочке у здания. Вернувшись за ним через несколько минут, гаджета на прежнем месте уже не было.

Хозяйка телефона обратилась в полицию. Посмотрев камеры видеонаблюдения, сыщики выяснили, что телефон забрала проходящая мимо женщина. Она попала в объектив камеры.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские призывают женщину самостоятельно явиться в отдел МВД для дачи пояснений.

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