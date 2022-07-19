Зараженную бурой монилиозной гнилью черешню утилизировали в Иркутской области

Зараженную бурой моеилиозной гнилью черешню утилизировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На складе в Усть-Куте специалисты нашли зараженную подкарантинную продукцию – ягоды черешни. Образцы были отправлены на экспертизу, которая показала, что плоды заражены бурая монилиозной гнилью. Товар пришлось утилизировать. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Это было необходимо, потому что один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах, а учитывая объем фруктов на базе, существовал большой риск распространения этой гнили на другие товары.

- Бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, а на сливе наблюдается еще и заражение листьев, - рассказали специалисты. - В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются.

Предпринимателю объявили предостережение, и он исполнил требование закона – зараженная продукция была уничтожена.

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