График нескольких пригородных поездов изменится в Иркутской области с 19 июля Фото: Яна ЛИСИНА

Во вторник, 19 июля, на ВСЖД начались ремонтные работы на участках Подкаменная – Глубокая, Черная – Среднеилимская и Алзамай – Замзор. Из-за этого изменится график движения нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Это поезда сообщением Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Кежемская – Коршуниха-Ангарская и Тайшет – Нижнеудинск, - говорят специалисты. – Разница с прежним графиком будет от 13 минут и до 1 часа 5 минут. Приносим извинения за неудобства и убедительно просим следить за расписанием, планируя поездки.

Но и это еще не все изменения. В июле также рейсы Тайшет – Саранчет и Саранчет – Тайшет будут осуществляться не по понедельникам, а по вторникам.

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