Телефонного мошенника приговорили к 2 годам заключения в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция поймала телефонного мошенника, который обманывал доверчивых жителей разных регионов страны, заказавших биологические добавки. Для этого 34 – летний житель Иркутска использовал контактную базу покупателей биологически активных добавок для создания нелегального бизнеса. Вместе с сообщниками он звонил людям и сообщал о якобы положенной им компенсации за полученный товар. Для ее получения требовали отправить им разные суммы. Жертвами мошенников стали 20 жителей различных регионов России.

- Доверчивые люди отдали преступникам от 20.000 до 900.000 рублей, - сообщает пресс – служба ГУ МВД по Иркутской области. - Всего аферисты «заработали» почти 4 миллиона рублей.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы. В отношении соучастников возбуждены уголовные дела.

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