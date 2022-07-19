Турнир по Панна-Болу пройдет в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске пройдет турнир по Панна-Болу во дворах областного центра. Примечательно, что такие соревнования идут между командами из двух игроков. Цель такого проекта – популяризовать активный и здоровый образ жизни. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Отборочные этапы стартуют в 17.00 на следующих площадках Городского спортивно-методического центра: 21 июля – микрорайон Топкинский, 10, 28 июля – улица Лопатина, 51, 2 августа – улица Тельмана, 53, 4 августа – микрорайон Университетский, 87, - рассказали в мэрии.

Заключительный этап с лучшими командами состоится 13 августа на Юности. Записаться можно в день его проведения. По словам организаторов, количество участников не ограничено.

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