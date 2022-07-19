Более 500 килограммов отходов с берегов Байкала ВСЖД отправила на переработку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Восточно-Сибирской магистрали направили на переработку 550 килограммов отходов, которые были собраны с берегов Байкала в ходе экологической акции. Такое количество мусора было убрано с озера с начала 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Заготовка вторсырья из сортированных отходов производится двумя гидравлическими прессами, установленными на станциях Иркутск-Сортировочный и Култук, - отметили в ВСЖД. - Благодаря их работе, за полгода было направлено 470 килограммов спрессованной макулатуры, а также 85 килограммов пластика. Готовое сырье передается специализированным предприятиям для дальнейшей переработки.

Кроме того, на переработку идет мусор, собранный в электричках и на станциях КБЖД. На остановках поставлено более 30 специальных контейнеров для раздельного сбора.

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