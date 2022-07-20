Небольшой дождь ожидается в Иркутске 20 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Иркутске 20 июля снова подарит городу осадки. В столице Приангарья прольется небольшой дождь, облачность будет переменной. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи.- Днем воздух прогреется только до +19…+21.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 720 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года является вариантом нормы. Погода в Иркутской области 20 июля обещает быть с сильными дождями, грозами, ветер усилится до 15-20 м/с.

Специалисты предупреждают, что в селеопасных районах пройдут очень сильные дожди. Что касается температур, то днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +19…+24, при натекании облаков похолодает до +10…+15. Теплее всего сейчас на северо-востоке региона, там в среду +23…+28.

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