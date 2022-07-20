Мать малолетних детей осудили за незаконный оборот оружия в Иркутской области. Фото предоставлено Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой

Хранила в своем доме три года оружие умершего родственника, а потом продала. Жительницу Нижнеудинского района Иркутской области накануне осудили за незаконный сбыт огнестрела. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гладкоствольное длинноствольное оружие марки «ИЖ-58» 16 калибра было продано в мае прошлого года за 10 тысяч рублей. Полицейские нашли его в феврале 2022-го во время профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота древесины. Оружие лежало в автомобиле «Камаз» одного из местных жителей на одном из пунктов приема и отгрузки леса.

- Суд, принимая во внимания положительные характеристики, а также наличие малолетних детей, назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в прокуратуре.

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