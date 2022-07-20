Иркутянин выплатил 409 000 рублей алиментов после ареста автомобиля Toyota Land Cruser Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После развода мужчина должен был выплачивать шестую часть своей зарплаты на содержание дочери. Однако это постановление отец игнорировал до тех пор, пока не накопилась сумма в 409 тысяч рублей и судебные приставы не применили принудительные меры. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральных приставов Иркутской области.

- Чтобы побудить должника перечислить денежные средства на содержание ребенка, на автомобиль марки Toyota Land Cruser 200, 2012 года выпуска, был наложен арест с целью его последующей передачи на реализацию, - говорят специалисты.

Когда мужчина понял, что все серьезно и его «ласточка» может уйти с молотка, он тут же выполнил свои отцовские обязанности и перевел нужную сумму экс-супруге. В будущем обещал выплачивать алименты регулярно.

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