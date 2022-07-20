16 тысяч зрителей слушали концерт Стаса Михайлова и любовались салютом в День металлурга в Шелехове. Фото: Артем Моисеев.

Где сибиряки проводили выходные? В Шелехове на концерте Стаса Михайлова! В субботу, 16 июля, там устроили большой праздник в честь Дня металлурга. Послушать хиты, потанцевать, посмотреть на мультимедийное шоу и на красочный салют пришли даже те, кто не связан с этой профессией.Со всей области приехали 16 тысяч зрителей!Ведь этот праздник - подарок сотрудникам Иркутского алюминиевого завода и всем горожанам от компании РУСАЛ.

- Праздник замечательный, очень нам нравится.Просто супер! Мы всем довольны, - поделилась впечатлениями иркутянка Ольга Соловьева.

Гости подпевали народному артисту, наслаждались музыкой заводских коллективов «Дофамин» и «Искра» и легенд иркутской рок-сцены«Extrovert» и «Chelentanoband», фотографировались и снимали видео на память.

Кроме того, со сцены прозвучало поздравление с Днем металлурга от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски.

В этом году металлурги отмечают двойной юбилей: 60 лет ИркАЗу (10 февраля 1962 года на заводе был вылит первый сибирский алюминий) и 90 лет алюминиевой отрасли России.