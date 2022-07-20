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Происшествия20 июля 2022 2:36

Директор предприятия из Иркутска скрыл налоги на 6 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Директор предприятия из Иркутска скрыл налоги на 6 миллионов рублей

Директор предприятия из Иркутска скрыл налоги на 6 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске завершилось расследование уголовного дела о невыплате налогов на 6 миллионов рублей. По нему проходит директор предприятия, которое производит и торгует удобрениями.

- С апреля по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также, что на расчетные счета предприятия налоговым органом выставлены инкассовые поручения, дал указание главному бухгалтеру подготовить и направить распорядительные письма о перечислении причитающихся организации деньги на расчетные счета контрагентов, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Таким образом, он скрыл налоги на 6 миллионов рублей.

Добавим, что уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд Иркутска.

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