Директор предприятия из Иркутска скрыл налоги на 6 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске завершилось расследование уголовного дела о невыплате налогов на 6 миллионов рублей. По нему проходит директор предприятия, которое производит и торгует удобрениями.

- С апреля по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также, что на расчетные счета предприятия налоговым органом выставлены инкассовые поручения, дал указание главному бухгалтеру подготовить и направить распорядительные письма о перечислении причитающихся организации деньги на расчетные счета контрагентов, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Таким образом, он скрыл налоги на 6 миллионов рублей.

Добавим, что уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожил как арабский шейх: сибиряк нашел сумку с 2 миллионами рублей и спустил все деньги на женщин и банкет в ресторане (Подробности)