Задержанный за мошенничество житель Ангарска пожаловался, что "большие деньги вскружили голову"

Житель Ангарска при установке окон обманул клиентов на 100 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Полицейские задержали жителя Ангарска за мошенничество. 26 – летний мужчина оказывал услуги по установке окон в жилые дома. Он заключал договор, но обязательств по нему не исполнял. Афера продолжалась на протяжении 7 месяцев. Преступник украл свыше 100 тысяч рублей. Полученные за несостоявшуюся установку деньги, он решил потратить на себя, а точнее на поездку в Краснодар, сообщает пресс – служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Заключил договора, но не выполнил в срок, - сообщил задержанный. -Присвоил деньги, потому что "вскружили голову". Украл больше ста тысяч. Договоры заключил в общей сложности с 4 людьми.

Преступник во всем признался. Возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

Преступник во всем признался. Возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под стражей. Полицейские не исключают, что мужчина мог заниматься и другой сомнительной деятельностью, и призывают граждан обратиться в управление МВД.