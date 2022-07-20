Сквер Памяти сибирякам, погибшим в интернациональных конфликтах, планируют открыть в Иркутске

Сквер Памяти сибирякам, погибшим в интернациональных конфликтах, планируют создать в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске могут открыть сквер Памяти, посвященный жителям региона, погибшим в интернациональных конфликтах. Специалисты подумают, как будет выглядеть сквер, и затем обсудят концепции с общественностью.

Кроме того, в областном центре будут размещать памятные знаки. Так, осенью установят памятную доску военнослужащему - радисту-разведчику Эдуарду Дьяконову, который накрыл собой гранату и ценой жизни спас товарищей. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

- Вы воспитали храброго и мужественного человека. Ваш сын ушел из жизни, как настоящий герой, сохранивший честь, достоинство и верность боевым товарищам. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти, - обратился губернатор Игорь Кобзев к матери военнослужащего Ольге Дьяконовой.

Памятная доска появится на фасаде гимназии №25, где учился герой.