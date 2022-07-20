Отключение воды в Октябрьском округе Иркутска с 21 июля: адреса, когда включат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"С 22.00 21 июля до 12.00 23 июля для производства планово-предупредительных ремонтных работ планируется отключение холодного водоснабжения в Октябрьском округе в границах улиц Верхняя Набережная, Кожова, Седова, Подгорная, Советская, Красноярская, а также на левом берегу Ушаковки, в поселке Дзержинск, в районе аэропорта и микрорайоне Солнечный", - предупреждают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Кроме того, воду отключат в ближайших населенных пунктах и коттеджных поселках Иркутского района – Молодежном, Светлом, Новой Разводной, ГринЛэнде, Горизонте, Ауре, в жилом комплексе Morgan-Six, - уточняют в пресс-службе. -Подробный список адресов размещен на официальном сайте МУП "Водоканал".

Радуемся, что, по большому счету, отключение воды в Октябрьском округе Иркутска придется практически на одни сутки пятницы, 22 июля ( а вечером после рабочей недели многие могут разъехаться по дачам). Хотя уже днем 23 июля, воду дадут.

Уточняем более полный список адресов, которых коснется отключение воды в Октябрьском округе Иркутска с 21 июля. Итак, придется терпеть неудобства ( только основные улицы - ред) жителям района аэропорта, в частности улиц Летчиков и Авиаторов. Много адресов на Партизанской, Александра Невского, Байкальской, Верхней Набережной, Волжской, Постышева, Дальневосточной, Депутатской, К. Либкнехта, Красноярской, Красных Мадъяр, Култукской, Красноярской, всего Солнечного.

Строя свои планы на ближайшие дни, учитывайте отключение воды в Октябрьском округе Иркутска с 21 июля. Однако слухи о том, что одновременно отключат и горячую воду, беспочвенны. Ее действительно уже отключили в этой части города, с 20 по 22 июля, но это ограничено адресами на 6-я Советской, Дальневосточной, Коммунистической, Пограничном и Постышева. Уже 22 июля горячую воду дадут.