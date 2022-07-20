Пожар в тайге площадью один гектар тушат в Ольхонском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На утро 20 июля в Иркутской области действует один пожар. Его площадь - один гектар, ле горит в Ольхонском районе. Сотрудники пожарного надзора за минувшие сутки локализовали три очага площадью 301 гектаров в другой части региона, на севере, в Катангском районе. Об этом сообщает пресс – служба администрации Иркутской области.

- В тушении лесных пожаров 19 июля был задействован 271 человек, - сообщает пресс – служба. - Авиационный мониторинг обстановки вели 3 самолета. Один Ан-2 и два легкомоторных. Также работал вертолет Ми-8 МЧС России. В общей сумме техника пробыла в небе 18 часов.

По прогнозам Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни в западных и северных районах Приангарья будет стоять сухая, жаркая погода. А это значит, возможны пожары высокого, 4 уровня опасности. На территории северных районов до 15 августа объявлен особый противопожарный режим.