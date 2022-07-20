240 литров дизельного топлива слили с грузовика, припаркованного на обочине дороги в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске ночью двое мужчин слили 240 литров дизельного топлива из бензобака грузовика Скания, который был припаркован у дороги на улице Станция Горка. Горючее сообщники решили продать на ближайшей заправке, но сделать это не успели, так как были задержаны полицейскими.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержанным мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Полицейские не исключают, что приятели могут быть причастны к другим подобным преступлениям. Сейчас эта версия проверяется.

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