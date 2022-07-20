Segezha Group развивает кадровый потенциал предприятий в Иркутской области

В составе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области действуют три предприятия: ООО «Тайрику-Игирма Групп», ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» и ООО «ТимберТранс», на которых работают более 4000 специалистов.

Около 2000 человек трудятся на ООО «Тайрику-Игирма Групп» — крупнейшем деревообрабатывающем предприятии региона. Здесь изготавливают в год порядка 650 тыс. м3 сухих пиломатериалов хвойных пород (более 90% объемов выпуска составляет ангарская сосна и сибирская лиственница). Налажен выпуск высокомаржинальной экспортной продукции. К примеру, специально для японского рынка производится строганый брус Таруки — достаточно редкий для России пиломатериал с минимальным количеством сучков, в котором не допускается наличие обзолов или синевы. Максимально допустимая норма по расхождению геометрии в брусе Таруки — 0,2 мм. Кроме того, на предприятии изготавливается высококачественная, стойкая террасная доска, а также доска для пола с повышенными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

За несколько лет работы актив уже зарекомендовал себя как надежный и добросовестный работодатель. Коллектив нацелен на развитие профессиональных компетенций, сформированы и утверждены планы повышения квалификации, созданы необходимые условия для успешной карьеры, есть трудовые династии. Молодых специалистов на работу в ООО «Тайрику-Игирма Групп» привлекает достойная заработная плата, социальные гарантии, возможность карьерного роста и развитая корпоративная культура. В распоряжении сотрудников — новый спортивный зал с современным оборудованием и бассейн.

«Наше предприятие обеспечивает полный производственный цикл, начиная от лесозаготовки до глубокой переработки. Мы являемся основным работодателем в Новой Игирме, все сотрудники друг с другом знакомы, это в свою очередь сказывается на благоприятной обстановке внутри коллектива. Компания заинтересована в привлечении новых специалистов, для которых у нас предусмотрены системы корпоративного обучения и адаптации», — говорит генеральный директор ООО «Тайрику-Игирма Групп» Дмитрий Гупаленко.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com