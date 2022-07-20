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Общество20 июля 2022 6:36

Совет по транспорту создают в Иркутской области

Он займется проблемами труднодоступных территорий
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Совет по транспорту создают в Иркутской области.

Совет по транспорту создают в Иркутской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области начнет работу Совет по транспорту. В его задачи будет входить обсуждение мероприятий по реализации государственной политики в сфере транспорта на территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской области.

– Представители Совета по транспорту в рамках взаимодействия с органами власти будут решать вопросы, связанные с транспортной доступностью населенных пунктов, развития малой авиации, необходимости субсидирования отдельных направлений и многое другое, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Сегодня с транспортной доступностью в регионе, где достаточно много не просто отдаленных, а по-настоящему труднодоступных территорий, достаточно много проблем. И касаются они не только, допустим, связи в Большой землей в Саянах, в Тофаларии или в северных Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском районах. Есть они и поближе - а дальних малонаселенных поселках, где давно уже нет производства. но еще живут люди.