Турист из Екатеринбурга с протезом на ноге пропал без вести на Байкале Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На Байкале без вести пропал турист из Екатеринбурга. Об исчезновении 63-летнего Юрия Грибанова полицейским сообщила его жена. Она рассказала, что 19 июля ее муж, отдыхающий в районе Сурхайты, перестал выходить на связь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего туриста. На вид мужчине 65-68 лет, рост около 175 человек, худощавого телосложения. Он носит усы, на голове есть залысина, у пропавшего короткие седые волосы. Он был одет в темные трико, футболку и темную обувь. Из особых примет выделяют протез на правой ноге.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Грибанова, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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