Памятник медикам, которые погибли, спасая людей, установят в Иркутске . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект памятника медикам, погибшим при исполнении профессионального долга, представили в Иркутске. Его поставят через год в сквере на ул. Станиславского, напротив Лисихинского парка . Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- Авторами проекта памятника и самого сквера героев-медиков стал коллектив под руководством архитектора Сергея Демкова, - отмечают в пресс-службе. - Эскиз выиграл конкурс, организованный в феврале 2022 года Иркутской региональной общественной организацией «Союз архитекторов России».

Памятник будет иметь форму арки неправильной формы, его сделают из монолитного бетона светлых тонов. На этом алтаре памяти на латыни и русском напишут: «Служа другим, сгораю сам». Площадку вымостят брусчаткой, поставят освещение и скамейки. На самом памятнике будет QR-код, через который будет открываться информационный портал с именами 65 врачей и медсестер, погибших в борьбе с коронавирусом.

Вполне вероятно, что приходя на это место, сами медики и обычные горожане будут вспоминать не только тех медицинских работников, что отдали свои жизни, спасая население от коронавируса. Героизма в будничной, на первый взгляд, работе врачей, хватает. Людям этой профессии часто приходится идти на настоящий риск и н всегда выходить победителем из этой схватки .